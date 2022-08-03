صوت من السماء.. ملك عمرو ابنة الدقهلية تبدع في الإنشاد الديني

الدقهلية - مرام محمد

بصوت ماسى ينساب للقلب دون استئذان، نجحت ابنة قرية كفر الشناوي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ملك عمرو الشناوي، صاحبة الـ11 عاما أن تطرب الآذان وتأسر القلوب بأناشيد دينية فى حب النبى الكريم.





وقالت ملك عمرو الطالبة فى الصف السادس الابتدائى الأزهري لـ"اليوم السابع"، إنها أسرتها اكتشفت موهبتها فى الإنشاد منذ أن كانت فى الرابعة من عمرها، حيث لاحظ والديها موهبتها الإنشادية وصوتها العذب وهي تقلد كبار المنشدين، مشيرة إلى أنهم اهتموا بتنمية وتطوير موهبتها من خلال متابعتها وتدريبها بشكل دائم على أساليب الإنشاد المختلفة حتى سارت على خطى الكبار وسجلت عدد من الأناشيد بصوتها وإحساسها.



وتابعت أن والدها اهتم بموهبتها وشجعها على إثبات ذاتها وقدراتها الإنشادية حتى تصنع لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة، مشيرة إلى أنه تواصل مع الملحن مصطفى الحجوى والكاتب رجب عباس لكتابة أناشيد دينية خاصة بها تحمل اسمها وصوتها، وفي غضون عام واحد نجحت في أن تسجل ستة أناشيد دينية خاصة بها في حب رسول الله، وهم "افرح يا قلبي"، "ولد الحبيب المصطفى"، "نور في السماء أظلم"، "أنا مداحة الرسول"، "بشراك يا قلبي، طير يا طير في السماء".



وأشارت إلى أنها أنها فخورة بما حققته في عالم الإنشاد والابتهالات الدينية، إذ تمكنت بصوتها أن تشدو أجمل الأناشيد الدينية في عدد كبير من المهرجانات والحفلات والمسابقات على مستوى محافظات مصر، مؤكدة على أن قدوتها في الإنشاد النابغة الزهراء لايق، فتحلم في أن تسير على خطاها وتصبح من أهم المنشدات في الوطن العربي.







