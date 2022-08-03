شولتس يتهم روسيا بعرقلة تسليم التوربينات اللازمة لتشغيل خط "نورد ستريم 1"

كتبت: هناء أبو العز

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، روسيا بعرقلة تسليم التوربينات اللازمة للحفاظ على تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.

وقال شولتس - خلال زيارة لشركة سيمنس إنرجي المصنعة للتوربين - إن الوحدة متوفرة وتعمل، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لعدم حدوث هذا التسليم.

وأكد أن التوربين حصل على جميع الموافقات اللازمة للتصدير من ألمانيا إلى روسيا، بحسب موقع ذا لوكال الإخباري في نسخته المعنية بألمانيا.

وأضاف شولتس، أن مشغلى خطوط الأنابيب يحتاجون فقط إلى القول "إنهم يريدون الحصول على التوربينات وتقديم المعلومات الجمركية اللازمة للنقل إلى روسيا"، موضحا أن نقل الوحدة المفقودة إلى روسيا "سهل للغاية".

وكانت شركة غازبروم الروسية للطاقة قد ألقت باللوم على تأخر عودة الوحدة على كندا، حيث كانت تتم صيانتها، في الخفض الأولي لنقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

ورفضت ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، قرار تقييد الإمدادات ووصفته بأنه "سياسي".