شركة مياه الأقصر تطلق شارة بدء تنفيذ مشروعات لخدمة 8 قرى ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إشارة البدء فى تنفيذ أعمال إحدى المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويحمل إسم مشروع (الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر).



وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، إن مشروع الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مركزى إسنا لعدد 8 قرى ومركز الطود عدد 2 قرية وتضم قرى( كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - توماس 3 - الغريرة - الزنيقة - حلفا - الشغب - الدبابية - المعله - الهنادى ).



وبدأت الشركة فى طرح ونشر المناقصة العامة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، والذى يتم تمويله عن طريق البنك الأفريقى للتنمية لخدمة حوالى (185) ألف نسمة بهذه القرى وسيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات (38 شهر)، وذلك تحت إشراف ومتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.



فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لقاء جماهيري بمقر الوحدة المحلية بقرية أصفون وقرية الشغب لمشروع "صرف صحى قرى الريف المصرى بمحافظة الأقصر"، بتمويل بنك التنمية الافريقى، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع.



وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الإعلان مؤخراً عن طرح المشروع فى 15/6/2022 بقرى مركزى إسنا والطود، وشمل اللقاء الجماهيرى بمقر الوحدة المحلية بقرية اصفون عدد 5 قرى (الغريرة - طفنيس - اصفون - توماس حلفا3)، كما شمل اللقاء الجماهيرى لقرى تجمع الدبابية والطود عدد 5 قرى ( الدبابية - المعلا - العديسات قبلى - العديسات بحرى - الشغب)، ممثلة فى عدد من الأهالى وقادة الرأى ورؤساء المجالس والوحدات المحلية بقرى (المعلا - الدبابية - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى ).

















