سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مستحضرات وأجهزة تجميل.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سيد عافية مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل، بحوزة راكبة قادمة من الإمارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة خطوط طيران الإماراتية رقم 923 اشتبه حافظ منشاوي حافظ رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية، نظرآ لارتباكها الشديد وقصر مدة سفرها، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الفحص بالأشعة، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس قسم الفحص فتبين وجود كثافات وعبوات متماثلة وتكرارية.

وبالعرض على أحمد سيد عافية مدير الإدارة، كلف أحمد أمين مأمور الجمرك ومحمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف علي الصالة الخضراء بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 1651 عبوة من مستحضرات وأجهزة وأدوات التجميل داخل حقائبها.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2022 وإحالة الراكب للنيابة المختصة.