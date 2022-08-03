زيادة أسعار الغاز فى ألمانيا بنسبة 133% بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

كتب محمد جمال

أفادت شركة "راين إنرجى" الألمانية للطاقة، بأن ​ألمانيا​ شهدت زيادة بنسبة 450% فى تكاليف شراء ​الغاز الطبيعي​ على أساس سنوي مما قد يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 133% فى أسعار الغاز، وأكدت الشركة فى بيان صحفى نقلته وكالة "سبوتنيك" أنه "اعتبارا من الأول من أكتوبر، سترفع راين إنرجي أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والسبب في ذلك هو زيادة بنسبة 450% تقريبا في تكاليف الشراء خلال الفترة من 2021/22 إلى 2022/23".

ولفت البيان الى أنه من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 133%، حيث بلغ سعر كيلوواط/ ساعة من الغاز الطبيعي 18.30 سنت بدلا من السعر السابق البالغ 7.87 سنت. بالنسبة للأسرة المتوسطة، سترتفع تكاليف ​الطاقة​ السنوية من 960 ​يورو​ إلى 2002 يورو (980 إلى 2045 دولارا).

وأضاف: "ستؤثر زيادة ​الأسعار​ أيضا على إمدادات الحرارة. فبينما كان متوسط ​​التكلفة السنوية للتدفئة المركزية في عام 2021 نحو 407 يوروهات لشقة متوسطة في ​كولونيا​، فإنها ستقفز الآن إلى قرابة 705 يورو سنويا في عام 2022، وهذا يعادل زيادة قدرها نحو 73%".