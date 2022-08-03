زى النهارده.. شاهد بخلية الوراق: أحد المتهمين ترشح للبرلمان عن حزب النور

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات يوم 3 أغسطس 2016، استمعت دائرة الإرهاب المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى جلسة محاكمة 9 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

كان تشكيل الدائرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد النفى محمد فاروق، والذى سألته المحكمة عن سبب حضوره أمام المحكمة، وهنا أكد الشاهد أنه جاء يشهد بأن المتهم محمد مصطفى صديقه وهو عضو بحزب النور ومازال، وأنه ترشح لانتخابات مجلس الشورى عن حزب النور بدائرة الوراق، وعن معلوماته حول الواقعة أكد الشاهد أنه لا يعلم أى تفاصيل عن الواقعة.

فيما نادت المحكمة على شاهد النفى الثانى محمود رضا، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه جاء يشهد مع المتهم عمر عبد الكريم، وأن المتهم جاره ويسكن معه فى نفس العقار، وجاءت المباحث للسؤال عنه ولم تجده فى مسكنه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة مفرقعات.