زوج يقيم أغرب دعوى نشوز والسبب حماته.. تعرف على التفاصيل

أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، وهجرها لمسكن الزوجية بعد 3 شهور زواج، مما دفعه لملاحقتها بدعوي نشوز، ليؤكد الزوج بدعواه:" زوجتي ووالدتها مرتبطين بطريقة جعلت زواجنا يفشل، بعد أن وجد حماتي تأتي لتقيم معانا بالمنزل بشكل دائم بعد عودتنا فور انتهاء شهر العسل، فكنت أشعر أنني ضيف في منزلي، لكي أتحدث مع زوجتي يجب أخذ إذنها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وغيرتها من علاقتي بزوجتي، مما دفعني لطلب تركها المنزل فثارت زوجتي وذهبت برفقتها" .

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" حماتي دمرت حياتي بسبب ارتباطها بزوجتي، ورفضها استقلالنا واشتراطها رجوعي لزوجتي حال سماحي لها بالمكوث برفقتنا أو ذهابي للعيش معهم بمنزلها، وهو ما رفضته خصوصاً بعد اعتراض أهلي بسبب جنون حماتي، ورفضها ترك زوجتي لي وتعلقها المرضي بها، وعندما حاولت اصطحاب زوجتي من منزلها هددتني بالسلاح".

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل أنه يوجد أم أنانية بتلك الطريقة لا تريد أن تتخلي عن ابنتها وتتركها تعيش في سعادة، وتتسبب في تعاستها وفشل زيجتها، لأعيش في جحيم بعد أن خسرت زوجتي التي أحببتها طوال 4 سنوات وصبرت طوال تلك الفترة لإقناع والدتها بزواجنا، ولكنها للأسف بسبب غضب والدتها رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.