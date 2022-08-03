رفع 100 طن أتربة من شوارع مدينة إدفو ومواصلة أعمال النظافة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، أعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة داخل الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بإجمالى 100 طن بواسطة لوادر وسيارات وجرارات الوحدة المحلية.



وأكد إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه يتم مواصلة أعمال رفع الكفاءة والنظافة العامة وإزالة الحشائش والمزروعات الغير صالحة بحديقة الإذاعة على طريق إدفو / مرسى علم ، مشيراً إلى إستكمال أعمال النظافة العامة بقرية معروف ، بالإضافة إلى القيام بأعمال تمهيد وردم وتسوية الحفر بالطريق العام وذلك للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية عليه بالشكل المطلوب .



يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بتكثيف الجهود لرفع الاشغالات والتراكمات ، واستكمال أعمال النظافة العامة من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن.











رفع تراكمات الأتربة من الشوارع والطرق



رفع تراكمات الأتربة من الشوارع والطرق



رفع تراكمات الأتربة من الشوارع والطرق



رفع تراكمات الأتربة من الشوارع والطرق



