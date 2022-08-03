رئيس مياه المنوفية يكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من العاملين بالشركة

كرم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عدد من العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في مجال عملهم بالشركة وتخصصاتهم العلمية في إطار حرصه الدائم على تشجيع العاملين المتميّزين علميًا وعمليًا.

وأكد على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات الشركة وأحد عناصرها الرئيسية من عناصر التطوير الشامل الذي تشهده الشركة على مختلف الأصعدة.

شمل التكريم هبة يسرى لحصولها على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال تخصص موارد بشرية والكيميائي مصطفى زهران الحاصل على درجة الدكتوراه فى العلوم والكيميائي حبيبه عبد الحكيم محمد لحصولها على درجة الدكتوراه فى الكمياء العضوية والكيميائية منى عرفه هجرس لحصولها على درجة الدكتوراه فى الكيمياء الفيزيائية.

كما كرم نجيب، الكميائية آية مصطفى زين الدين لحصولها على درجة الماچستير فى الكمياء العضوية والكيميائى مصطفى السبع الحاصل على درجة الماچستير فى العلوم والكيميائى صبحى محمد عبد الحميد والحاصل على درجة الماچستير في الكيمياء غير العضوية.

ووجه نجيب التحية والتقدير للعاملين الذين تم تكريمهم على اجتهادهم وأثني على تميزهم وحرصهم على اختيار موضوعاتهم البحثية بما يخدم مجالات عملهم بشكل يسهم في الارتقاء بمستوي العمل وتقديم خدمة أفضل للمواطن.