رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارا بقيام الدكتورة مديحة مصطفى بأعمال عميد كلية التربية

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرار رقم (1027) بقيام الدكتورة مديحة مصطفى علي – الأستاذ بكلية التربية للطفولة المبكرة – بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة حتى 31/7/2019م.

والجدير بالذكر أن الدكتورة مديحة تدرجت من معيد إلى مدرس بقسم تربية الطفل كلية البنات جامعة عين شمس، ثم أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة بني سويف، فالمشرف على شعبة الطفولة بها من 2012 وحتى 2017، ثم وكيلاً لكلية رياض الأطفال لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قسم العلوم التربوية منذ أبريل 2015 حتى فبراير 2018، ثم وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قسم العلوم التربوية أيضاً من فبراير 2018م.