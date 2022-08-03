رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات بتجديد وقيام 18 وكيلا بقطاع شئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارات بتجديد وقيام 18 وكيل كلية بقطاع شئون التعليم والطلاب. وشملت قرارات رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب صدور قرار بقيام الدكتور أحمد فتحي ابراهيم بأعمال وكيل كلية الهندسة، وقرار بتجديد قيام الدكتور عرفة مشرف سليمان بأعمال وكيل كلية الطب البيطري، وقرار بتجديد قيام الدكتور وزير وزير عبد الوهاب بأعمال وكيل كلية الآداب، وقرار بتجديد قيام الدكتورة رشا محمد توفيق بأعمال وكيل كلية التربية الرياضية، وقرار بتجديد قيام الدكتور بكار رمضان عبد الحليم بأعمال وكيل وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وقرار بتجديد قيام الدكتور محمد محمود ثروت بأعمال وكيل العلوم، وقرار بتجديد قيام الدكتور ضياء الدين مصطفى بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية، وقرار بتجديد قيام الدكتور باسم أنور شحاته بأعمال وكيل كلية الصيدلة، وقرار بتجديد قيام الدكتور شعبان غانم صابر حسن بأعمال وكيل كلية علوم الأرض، وقرار بتجديد قيام الدكتور هنداوي عبد اللاهي بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية. وقرار بقيام الدكتور محمود ربيع إسماعيل بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، وقرار بقيام الدكتور فهد كمال الدين ثابت بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وقرار بقيام الدكتورة شيرين إبراهيم طه سليم بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعي، وقرار بقيام الدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وقرار بتجديد قيام الدكتورة رشا عادل بأعمال وكيل كلية الإعلام، وقرار بتجديد قيام الدكتور احمد محمد هاشم عبد القادر بأعمال وكيل كلية الألسن، وقرار بتجديد قيام الدكتور محمد نور السيد على بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد، وقرار بتجديد قيام الدكتور محمد عبد الحكيم عبد العال بأعمال وكيل كلية طب الأسنان.

كما أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارات بتجديد وقيام بأعمال وكيل لعدد 20 كلية في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القرارات تجديد قيام الدكتور محمود رجائي محمد بأعمال وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتورة ولاء جمال حزين بأعمال وكيل كلية العلوم، والدكتور أحمد على أحمد علام بأعمال وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدكتورة مرفت محمد رفعت بأعمال وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة عزة فاروق عبد المعبود بأعمال وكيل كلية الآدابـ، والدكتور فضل محمد أحمد بأعمال وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، الدكتورة نسرين حسام الدين حسن بأعمال وكيل كلية الإعلام ، والدكتور مازن أحمد محمود بأعمال وكيل كلية طب الأسنان، والدكتور الماحي محمد حسن بأعمال وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور مسعد محمد الغايش بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة صفية محمد على حسن بأعمال وكيل كلية علوم الأرض، والدكتور تامر إبراهيم أبو اليزيد على بأعمال وكيل كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد حامد ضيف الله بأعمال وكيل كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة وفاء ربيع محمد بأعمال وكيل معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والدكتور حسن شلقامي بأعمال وكيل معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة سماء إمام الدق بأعمال وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

كما شملت القرارات قيام الدكتور حسام فتحي نصار بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور أحمد بهاء محمد فريد بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة إيمان كمال أحمد بأعمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتور جان هنري حنا توما بأعمال وكيل كلية الهندسة.