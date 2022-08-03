اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مكتبة الملك عبدالعزيز التعاون الثقافى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:48 ص
رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مكتبة الملك عبدالعزيز التعاون الثقافى رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفدًا من مكتبة الملك عبدالعزيز
كتب محمد صبحى

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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، والدكتور بندر المبارك مدير عام المكتبة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث التعاون الثقافي والمعرفي المشترك.
 
شهد اللقاء، حوارًا حول العلاقات التعليمية والثقافية بين جامعة القاهرة والسعودية، والتعاون الذي يتميز بتاريخ عريق ومشرف، وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي خاصة وأن جامعة القاهرة تتمتع بمكانة دولية مرموقة وتظهر في التصنيفات الدولية.
 
وتطرق النقاش حول إمكانية مشاركة جامعة القاهرة بالدعم الفني والأكاديمي في المبادرات والمسابقات التي تنظمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بما يدعم أوجه التعاون المختلفة بين البلدين لتثقيف الشباب العربي وتوسيع المعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى والاستفادة من تجارب الآخرين.
 
وانطلاقًا من اهتماماتهما الفكرية المشتركة، تطرق الجانبان إلى موضوع الخطاب الديني الجديد المبني على الثوابت والمنسجم مع تحديات العصر والاحتياجات المتجددة للمجتمع، وكذلك طرق تأسيس العقلانية النقدية، وأثنى رئيس الوفد على الدور البارز للدكتور محمد الخشت في تجديد الخطاب الديني. كما تناول الجانبان جوانب من خصوصيات حضارة البلدين وطبيعة العلاقة الثقافة المصرية والثقافة السعودية.
 
 

جامعة القاهرة

مكتبة الملك عبد العزيز

محمد الخشت اخبار مصر



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