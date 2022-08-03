رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة ماجستير في اللغة العربية بآداب دمياط

دمياط معتز الشربينى

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، في المناقشة والحكم على رسالة (ماجستير) بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمياط مقدمة من الباحثة: هاجر السيد محمد مجاهد، وموضوعها: «المسائل الخلافية في شرح كافية ابن الحاجب للأصبهاني (ت 749هـ): دراسة في ضوء شروح الكافية».

وعقدت المناقشة في قاعة المناقشات بالمبنى الإداري بكلية الآداب، دمياط الجديدة وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من: الدكتور فتح الله المصري، أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب جامعة دمياط مشرفًا، والدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة رئيس الجامعة مناقشًا، والدكتور إبراهيم بركات، أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب جامعة المنصورة مناقشًا.

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة درجة (الماجستير) بتقدير ممتاز، جاء ذلك بحضور الدكتور حمدان ربيع عطية، نائب رئيس جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عطية القللي، عميد كلية الآداب جامعة دمياط، والدكتور محمد الشربيني، وكيل كلية الآداب جامعة دمياط للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ماهر، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة دمياط، والدكتور سعيد الهواري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط.