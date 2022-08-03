رئيسة تايوان: التدريبات الصينية ردا على زيارة بيلوسي "غير ضرورية"

ونقلت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عن تساي قولها خلال مؤتمر صحفي مع بيلوسي في المكتب الرئاسي، إنها أبلغت المسئولة الزائرة أن تايوان ملتزمة دائمًا بالحفاظ على الوضع الراهن، مضيفة "أن الحكومة رحبت بوفود الكونجرس الأمريكي على مر السنين، وأن الممارسة العادية المتمثلة في زيارة الأصدقاء لبعضهم البعض متأصلة في ثقافة الضيافة لدينا".

يأتي هذا في معرض تعليقها على إعلان جيش التحرير الشعبي الصيني -في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد هبوط طائرة بيلوسي في تايبيه بأنها ستجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في ست مناطق بحرية بالقرب من تايوان اعتبارا من غد الخميس إلى يوم الأحد المقبل.

وكانت بكين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، قد هددت سابقًا باتخاذ إجراءات حازمة وقوية بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن بيلوسي قد تزور تايوان.. وإلى جانب التدريبات العسكرية، أوقفت الصين واردات بعض المنتجات الغذائية والزراعية من تايوان ردًا على زيارة بيلوسي، وهي الأولى من نوعها لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.