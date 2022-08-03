دراسة بمجلة BMJ Open الطبية البريطانية: النساء لا يعشن أطول من الرجال

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية نتائج دراسة نُشرت في مجلة BMJ Open الطبية البريطانية دعت إلى التشكيك في الاعتقاد الراسخ بأن عمر النساء أطول من عمر الرجال، وخلصت إلى أن متوسط الرجال المتزوجين أو الحاصلين على شهادة جامعية يمكن أن يزيد عن عمر النساء غير المتزوجات وليس لديهن شهادات.

وخلص التحليل الذي امتد لقرنين عبر جميع القارات إلى أنه على الرغم من أن متوسط ​​العمر المتوقع للرجال أقل من الجنس الآخر بشكل عام، إلا أن لديهم "فرصة كبيرة لعمر أطول من الإناث".

وأوضحت الصحيفة أنه بين 25٪ و 50٪ من الرجال عاشوا أكثر من النساء ، وفقًا للأكاديميين في الدنمارك ، الذين سلطوا الضوء على أن الفروق الكبيرة في متوسط ​​العمر المتوقع تخفي أحيانًا تداخلًا كبيرًا في العمر المتوقع بين الجنسين ، وأن تلخيص متوسط ​​طول العمر يمكن أن يكون "معيارا تبسيطيًا".

وفحصت الدراسة بيانات حول عمر الرجال والنساء في 199 دولة على مدار 200 عام تقريبًا. وخلصت إلى أن الرجال لديهم احتمالية كبيرة للعيش أطول من النساء ، خاصة المتزوجين أو الحاصلين على شهادة جامعية."

وقال المؤلفون: "متوسط عمر الذكور المتزوجون أو الحاصلون على شهادة جامعية يكون أكثر من الإناث غير المتزوجات أو الذين ليس لديهم شهادة الثانوية العامة".

ووجد التحليل أيضًا أنه في البلدان المتقدمة ، انخفض احتمال عيش الرجال أكثر من النساء حتى السبعينيات ، وبعد ذلك زاد تدريجياً في جميع السكان. يُعزى الارتفاع والانخفاض في الفروق في متوسط ​​العمر المتوقع بشكل رئيسي إلى التدخين والاختلافات السلوكية الأخرى. قال البحث: "التفسير الأعمى للاختلافات في متوسط ​​العمر المتوقع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تصور مشوه للتفاوتات الفعلية [في العمر]."

وأضاف: "على الرغم من أن متوسط ​​العمر المتوقع للذكور أقل بشكل عام من العمر المتوقع للإناث ، وعادة ما تكون معدلات وفيات الذكور أعلى في جميع الأعمار ، إلا أن الذكور لديهم فرصة كبيرة للعيش أطول من الإناث.

وقالت الصحيفة "تتحدى هذه النتائج الانطباع العام بأن الرجال لا يعيشون طويلًا مثل النساء وتكشف عن تفاوت أكثر دقة في العمر بين الإناث والذكور."

اقترح الأكاديميون أن المقياس الأفضل يمكن أن يكون فحص العمر الافتراضي لكلا الجنسين في مختلف البلدان.