خروج مصابى حادث انقلاب أتوبيس طريق غارب - الغردقة من المستشفى عدا 3 حالات

واضاف المصدر أن الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر تصدر توجيهاته للدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات والدكتور شادي باسم مدير الطوارئ الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الاتوبيس وتم تماثلهم للشفاء ومغادرة 25 مصاب المستشفي ومازال هناك 3 مصابين يتم تقديم العلاج والخدمات الطبية لهم .

كان ورد بلاغ لغرفة العمليات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، يفيد بتصادم اتوبيس نقل بين المحافظات، بسيارة ملاكي بطريق "الغردقة- رأس غارب"، مما أدى إلى انقلابه بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب الغردقة، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف مصرع شخص واصابة 28 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام والجثة لمشرحة المستشفي وأن الحالات أغلبها إصابات خفيفة ما بين سحجات وكدمات، وتم تحرير محضر بالواقعه وحارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.