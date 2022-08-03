"حياة كريمة" ترفع شعار صحة المواطن.. إنهاء 71 مشروعا بقطاع الصحة فى سوهاج (صور)

سوهاج - محمود مقبول

المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واحد من المشروعات التى اخترقت القرى بكافة المجالات، سواء تعليم أو صحة أو شباب ورياضة أو طرق أو كهرباء أو صرف صحى أو مياه شرب، هذه المشروعات تخدم المواطن فى القرى الأكثر احتياجا.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي كان لها الحظ الأكبر والأوفر من المبادرة رالرئاسية من خلال تطوير 181 قرية داخل 7 مراكز هي: طما والمراغة وساقلته ودار السلام والمنشأة والبلينا وجرجا، ومن أهم المشروعات التى يتم تنفيذها في محافظة سوهاج هى مشروعات البنية التحتية فى قطاع الصحة من خلال تطوير خط الدفاع الأول فى ذلك القطاع وهو قطاع الإسعاف والمراكز الصحية والوحدات الصحية، من خلال إنشاء 71 مشروعا بالقرى المستهدفة.



ويقدم "اليوم السابع" من خلال المعلومات التالية أهم الإنجازات التى تمت فى ذلك القطاع على مستوى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة:



1- إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من منها بقطاع الصحة 71 مشروعا متنوعا.

2- المشروعات تشمل تطوير وحدات صحية قائمة، وإنشاء وحدات صحية جديدة، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تشمل إنشاء نقاط إسعاف جديدة، وتطوير أخرى قائمة.

3- تم الانتهاء من 11 مشروعا بمركز طما بقرى "الرياينة المعلق، أم دومة، مشطا، سلامون، المدمر.

4- تم الانتهاء من 8 مشروعات بمركز المراغة بقرى "شندويل، بناويط، أولاد إسماعيل، البطاخ".

5- تم الانتهاء من 5 مشروعات بساقلته بقرى "سفلاق، والجلاوية".

6- تم الانتهاء من 10 مشروعات بمركز المنشأة بقرى "أولاد حمزة، والزوك الغربية، والدويرات، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية".

7- تم الانتهاء من 9 مشروعات فى جرجا بقرى "العوامر بحري، المجابرة، خارفة جرجا، البربا، بيت داوود، ومدينة جرجا".

8- تم الانتهاء من 12 مشروعا في مركز البلينا بقرى "عرابة أبيدوس، أولا عليو، بني حميل، برديس، عزبة راجح".

9- تم الانتهاء من 14 مشروعا بمركز دار السلام، بقرى "السلام، أولاد يحيي بحري، الخيام، أولاد سالم بحري، البلابيش قبلي، ومدينة دار السلام".





وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (1)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (2)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (2)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (3)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (3)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (4)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (4)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (5)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (5)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (6)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (7)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (8)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (9)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (10)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (11)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (12)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (13)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (14)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (15)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (17)



وحدات صحية ونقاط اسعاف تم الانتهاء منها (18)



