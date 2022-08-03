حياة كريمة بقنا تدخل الفرحة على عائل أسرة بتوفير تروسيكل وتجهيز ابنته

كتب الأمير نصرى

قدمت مبادرة حياة كريمة بقنا يد المساعدة لأحد الأسر لكسب قوت يومه، حيث وفرت لرب الأسرة يعمل بالخردة بمركز فرشوط بمحافظة قنا تروسيكل لدعمه في مصاريفه وإعانته على متطلبات يومه، كما يتم تجهيز ابنته ومساعده في جهازها.

وقالت الدكتورة نجوى الهوارى منسق ميدانى في حياة كريمة بقنا، نتعرف على هذه الحالات سواء من فريق العمل الميدانى أو من خلال المتطوعين المنتشرين بالقرى، أو من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة، وتم التواصل مع الحالة ومن خلال الفحص الميدانى له وجدنا انه يعمل في تجميع الخردة طالبا تروسيكل له وتم عمل اللازم.

وأضافت في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، لا نذكر أسماء من يتم مساعدة ولكن نرصد فرحته بعد المساعدة، ونتأكد من استحقاق كل حالة ميدانيا، ونجمع كل البيانات المطلوبة.