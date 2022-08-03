حبس عاطل لحيازته كيلو هيروين بقصد الاتجار فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كيلو هيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.