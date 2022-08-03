اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:13 م
أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 579 مليون حالة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:10 م
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 579 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 579 مليونا و551 ألفا و650 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و405 آلاف و852 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و30 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و10 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و477 وفاة.

 


جونز هوبكنز

كورونا

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البرازيل



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