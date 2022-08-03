جوتيريش ورئيس الوزراء اليابانى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

كتبت: هند المغربي

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة، عددا من قضايا السلام والأمن من بينها الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا، كما بحثا سبل زيادة التعاون بين اليابان والأمم المتحدة وبشكل خاص في ضوء عضوية اليابان غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2023-2024.

وتوجه أمين عام الأمم المتحدة في بيان إلى رئيس الوزراء الياباني بالشكر على مساهمة اليابان في عمل الأمم المتحدة بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأمن المناخ والأمن البشري وحقوق الإنسان وغيرها من المسائل الأخرى المدرجة على جدول الأعمال المشترك بين الطرفين. وفقا لبيان المتحدث باسم المنظمة

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمشاركة رئيس الوزراء الياباني في المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يظهر التزام اليابان بعالم خالٍ من الأسلحة النووية.