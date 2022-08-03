جوتيريش عن الألغام في دونباس: حماية المدنيين عنصر أساسي في أي نزاع

كتب أحمد عرفة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين، معلقا على رسالة موسكو حول إطلاق أوكرانيا قذائف محشوة بألغام "البتلات" المضادة للأفراد على مدن ومناطق دونباس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: ليس لدي بيانات محددة حول الجانب الذي تشير إليه رسالة البعثة الروسية.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: الشيء الوحيد الذي نقوله دائما هو أن حماية المدنيين عنصر أساسي في أي نزاع، ويجب على جميع الأطراف الامتناع عن الممارسات التي تعرض حياة المدنيين للخطر.