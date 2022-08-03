جامعة المنصورة تتخذ عددا من الإجراءات للتيسير على الطلاب أثناء اختبارات القدرات

الدقهلية – مرام محمد

تواصلت اليوم الأربعاء بجامعة المنصورة ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة، التمريض، التربية الرياضية، التربية النوعية.



وصرح المتحدث الرسمى بإسم رئيس الجامعة السيد الدكتور محمود أبو المجد أن اللجنة العليا لادارة الازمات برئاسة أ. د محمود محمد المليجى القائم بعمل رئيس الجامعة عقدت إجتماعا يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 م لمتابعة اجراءات اختبار القدرات بالكليات المختلفة بالجامعة ، وتفاديا لأى تزاحم للطلاب أثناء إجراءات تسجيل اختبارات القدرات بالكليات الراغبين الالتحاق بها ، إتخدت اللجنة عددا من الاجراءات تيسيرا على الطلاب وهى :



1- توفير قاعات إضافية لاستقبال الطلاب

2- زيادة عدد الاداريين المسئولين عن استقبال الطلاب وإنهاء اجراءاتهم

3- زيادة عدد القاعات المخصصة لاختبارات القدرات

4- زيادة نقاط تحصيل رسوم الاختبارات

5- مد ساعات العمل للاداريين لحين الانتهاء من اجراءات الطلاب المتواجدين بالحرم الجامعى

6- قصر التواجد بالحرم الجامعى للطلاب فقط منعا للتزاحم



وقد قام الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 م بتفقد اللجان والنقاط المختصة بتسجيل الطلاب للاختبارات والتأكد من سير امتحان القدرات بكل سهولة والتيسير على الطلاب المتقدمين، وتم توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية مع تخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك مع اتباع إجراءات احترازية ومتابعة دقيقة من إدارة الجامعة، لسير اختبارات القدرات وإزالة أى عقبات أمام الطلاب ، كما وجه بتوفير مظلة للطلاب بكلية الفنون الجميلة .



اختبارات القدرات (1)



اختبارات القدرات (2)



اختبارات القدرات (3)



اختبارات القدرات (4)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (1)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (2)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (3)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (4)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (5)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (6)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (7)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (8)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (9)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (10)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (11)



اختبارات القدرات بجامعة المنصورة (12)



