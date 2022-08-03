جامعة المستقبل أفضل جامعة فى مصر.. تمنح شهادة دولية مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة

تقرير خاص

- الجامعة تفتح أبواب القبول المباشر أمام الناجحين فى الثانوية والشهادات المعادله للقبول فى الكليات

- التميز الأكاديمى والشركات الدولية وراء تصدر قائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة

احتلت جامعة المستقبل فى مصر قائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم ومنها التميز الأكاديمى والشركات الدولية فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الأجنبية. ويعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس المجلس والمؤسس الاول لها على الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب، وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة.

وأوضح الدكتور خالد أن الجامعة استطاعت توفير نظام تعليمي وبحثي قوى يساهم في بناء طالب مبدع من خلال تطبيق أحدث أساليب التعليم، وأعدت الجامعة استراتيجية متكاملة للمحافظة على الريادة محليا والمنافسة دوليا والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

وأوضح العزازى أن الجامعة تعاونت لأكثر من 8 سنوات مع جامعات ذات ترتيب مرموق عالمياً، أبرزها كلية الصيدلة بجامعة كورك بأيرلندا، والحاصلة على المركز 66 على العالم، وأيضا جامعة كيس ويسترن بالولايات المتحدة المصنفة المركز 41 على العالم طبقا لتنصيف كيو اس العالمي للجامعات، وأيضا جامعة ميزوري في قسم هندسه البترول وجامعه سينسيناتي في الولايات المتحدة الامريكية لكليات اداره الاعمال والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ويرى الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء أن خريجي جامعه المستقبل من الخريجين الدوليين لحصولهم على شهادة الجامعة بالإضافة لشهادة الجامعة الأجنبية باعتماد مناهج جامعة المستقبل واضاف ان التعاون مع الجامعات الدولية يشمل الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئه التدريس والتبادل الطلابي والمشاريع البحثية المشتركة وامكانيه الحصول على فصل دراسي كامل بأيرلندا او أمريكا للاستفادة من الخبرات العالمية. ويحصل طلاب الدراسات العليا على تسهيلات وتخفيضات تصل الى 50% على برامج الدراسات العليا لخريجي جامعه المستقبل.

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس الجامعة أن جامعه المستقبل تحتل المركز الأول بين الجامعات الخاصة في التصنيف العالمي كيو اس بالإضافة الى تصنيفها من أفضل 1000 بين أكثر من 30 ألف جامعه في العالم .وتفتح الجامعة أبوابها أمام الناجحين فى الثانوية العامة المصرية والعربية والشهادات الاجنبية للتقديم المباشر لطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.ويوجد أمام الطلاب كليات طب الفم والأسنان والتى يتاح أمام طلابها اكبر مستشفى لطب الفم والاسنان فى الشرق الأوسط ويتم تدريب جميع طلاب الكلية بالمستشفى فى جميع التخصصات و كلية الصيدلة وكلية الهندسة والتكنولوجيا

وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يتم التسجيل من خلال التوجه لمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة او من خلال زيارة الرابط: https://bit.ly/fue_apply_now

ولمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على الخط الساخن ١٦٣٨٣والتقديم متاح أمام الطلاب الآن وهى فرصة لمستقبل افضل.