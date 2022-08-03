جامعة العريش تشارك بفعاليات التوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشارك جامعة العريش في فعاليات التوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات المصرية والمقام بمعهد إعداد القادة بحلوان .

وأعلنت جامعة العريش فى بيان، أن وفد من الجامعة يشارك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويتكون الوفد من طلاب وطالبات الجامعة، يرافقهم باسم إيهاب النجار، مشرف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، وتستمر المشاركة بالفعاليات حتى الخميس ٤ أغسطس 2022.

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ان المشاركة هى تأكيد من الجامعة على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وتساهم هذه الدورات التدريبية بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية.

وكان الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة أعلن خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير على فتح أبواب الجامعة للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية للاستفادة من كل إمكانات الجامعة، ومناقشة خطة عمل الأنشطة الطلابية والمجتمعية والتنموية خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تخدم المجتمع السيناوي وطلاب الجامعة، للاستفادة من طاقات الطلاب ورفع وتنمية مهاراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.