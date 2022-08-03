جارديان: مقتل الظواهرى يمنح بايدن انتصارا قبل انتخابات التجديد النصفى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن حصل على انتصار مستحق - ويحتاجه إلى حد ما - بعد أن أعلن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.

وقال بايدن في تصريحات متلفزة في البيت الأبيض "تحققت العدالة ولم يعد هناك هذا الزعيم الإرهابي" ، مما أعطى الرئيس الأمريكي المحاصر فرصة لتعزيز شعبيته المتدنية.

وأشاد الزعماء السياسيون الأمريكيون بوفاة الظواهري الذي كان نائبا لأسامة بن لادن وساعد في تنسيق هجمات 11 سبتمبر. وقال مسئولون أمريكيون إن الظواهري كان يعيش مؤخرا في منزل آمن في كابول ، حيث خطط لإعادة إحياء الجماعة الإرهابية بعد 10 سنوات من الفوضى التي أعقبت مقتل بن لادن.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة بحق الإرهابي الحقير".

لكن الأخبار الاحتفالية لا تأتي في وقت مبكر بالنسبة لبايدن ، الذي شهد مؤخرًا انخفاضًا في أرقام استطلاعات الرأي في مواجهة أزمات محلية ودولية متعددة. يبدو أن التضخم المرتفع القياسي والحرب في أوكرانيا ، جنبًا إلى جنب مع قرار المحكمة العليا بإنهاء الحق الفيدرالي في الوصول إلى الإجهاض ، قد أثاروا شعوراً قومياً بالتشاؤم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب الشهر الماضي أن تصنيف تأييد بايدن قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية رئاسته ، حيث رآه 38٪ فقط من الأمريكيين بصورة إيجابية. وانخفضت شعبيته إلى 59٪ ، مما زاد من مخاوف الديمقراطيين من احتمال تعرضه للخسارة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

لكن يبدو الآن أن الأمور تتحسن بالنسبة لبايدن. بالإضافة إلى وفاة الظواهري ، تمتع الرئيس ببعض النجاحات الأخيرة في أجندته الداخلية أيضًا. وأعلن جو مانشين ، السناتور الديمقراطي الأسبوع الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر وإذا تم إقراره ، فإن التشريع سيوفر استثمارات بقيمة 369 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ والمساعدة في تقليل العجز الفيدرالي من خلال سلسلة من الزيادات الضريبية.

وقال أنتجوان سيرايت، وهو استراتيجي ديمقراطي ومستشار كبير في لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية ، إن مقتل الظواهري وصفقة مانشين أظهرا كيف كان بايدن وحزبه يقدمان أداءً جيدًا لجميع الأمريكيين.