ثوران بركان قرب مطار أيسلندا الرئيسي بعد أشهر من خموده

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا ثوران بركان غرب البلاد مجددا اليوم الأربعاء، بعد ثمانية أشهر فقط من خموده.

وحث مكتب الأرصاد الجوية الناس على عدم الاقتراب من بركان فاغرادالسفيال الذي يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

الثوران في وادي غير مأهول لا يبتعد كثيرا عن مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولية في آيسلندا. وظل المطار مفتوحا ولم تتعطل الرحلات الجوية.

أظهر بث فيديو مباشر من الموقع الرواسب التي تقذف من شق ضيق بطول حوالي 100 إلى 200 متر (109 إلى 218 ياردة) فوق حقل من الحمم البركانية من ثوران العام الماضي، وهو الأول في شبه جزيرة ريكيانيس منذ ما يقرب من 800 عام.

توقع العلماء حدوث ثوران بركاني في مكان ما في شبه الجزيرة، بعد سلسلة من الزلازل خلال الأسبوع الماضي أشارت إلى نشاط بركاني بالقرب من القشرة الأرضية.