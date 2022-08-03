توفيق 7 آلاف مشروع منذ صدور قانون تنمية المشروعات

كتب إسلام سعيد

يعمل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية في عام 2021 على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من كافة المزايا التي يتيحها القانون الجديد من إمكانية تمويل مشروعاتهم والحصول على معاملة ضريبية مبسطة وخدمات فنية متنوعة من تدريب وتسويق مما يسمح لمشروعاتهم بالاستمرار والتوسع والاندماج في المنظومة الرسمية للدولة. وقد نجح الجهاز منذ صدور القانون في توفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع بمختلف المحافظات وجارى العمل على توفيق أوضاع الآلاف من المشروعات سواء الممولة من الجهاز أو من جهات أخرى.

ومن محافظة القليوبية:

يقول علاء ابراهيم صاحب مشروع تجارة زيوت وفلاتر السيارات:" قمت في مطلع هذا العام بالتقدم لفرع الجهاز بالمحافظة لتوفيق أوضاع مشروعى حيث كنت أعمل بشكل غير رسمي منذ 2019 وحصلت علي الرخصة المؤقتة في أيام قليلة وأتمتع الآن بإعفاء ضريبي مدته 5 سنوات"

وأضاف علاء:" بعد أن قمت بتوفيق اوضاعي بنحو شهرين حصلت علي أول تمويل من جهاز تنمية المشروعات حوالى 250 ألف جنيه واستفدت من هذا التمويل في شراء المواد والمعدات اللازمة للتوسع في مشروعي وتطويره"،

كما أوضح هاني نصر الله الذي ظل يعمل في صناعة وتجارة الديكورات والانتيكات لمدة 19 عاماً انه قرر توفيق أوضاع مشروعه القائم على صناعة الاباجورات النحاسية والتحف في العام الذي أعقب صدور قانون تنمية المشروعات. وأفاد نصر الله قائلاً "أن توفيق اوضاع مشروعي حقق لي الاندماج بالقطاع الرسمي لتتكشف أمامي آفاقا وفرص استثمارية عده ساعدتني على النمو والنهوض بمشروعي"

ووصف نصر الله خطوة توفيق الاوضاع بأنها غاية في البساطة وأرجع السبب في ذلك إلي دعم جهاز تنمية المشروعات لجميع أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم، قائلاً: " إن موظفى الشباك الواحد عند استخراجي الرخصة كانوا حريصين على تقديم الخدمة على أكمل وجه مما جعل أمر استكمال اوراقي سهلاً"

وفي محافظة الجيزة:

لفت صلاح عبد الرازق صاحب مصنع أدوات كهربائية وانارة أنه وجد في توفيق أوضاع مشروعه حلاً بعدما ألغيت رخصته. وتابع صلاح قائلا " انه بعد إلغاء رخصتي عانيت من الحملات التفتيشية على المشروعات غير المرخصة لذلك قررت التوجه إلي فرع جهاز تنمية المشروعات بمدينة أكتوبر لاستخراج رخصة مشروعي" مضيفا أنه خلال شهرين تمت كل الإجراءات والمعاينات من قبل الجهات المختصة."

واستطرد صلاح بعد ان قمت بالحصول على الرخصة المؤقتة أصبح لمشروعي كيان قانونى يحميه كما حصلت على شهادتي التصنيف والمزايا وقمت بتسجيل مشروعى فى سجل الموردين الحكوميين."