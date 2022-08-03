اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

توجيهات رئاسية بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:00 م
توجيهات رئاسية بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي بهدف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للأسر في نطاق نشاط التحالف.

الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(1)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(1)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(2)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(2)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(3)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(3)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(4)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(4)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(5)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(5)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(6)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(6)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(7)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(7)


السيسي

الرئيس السيسي

العمل الاهلي

عاجل

اليوم السالبع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة