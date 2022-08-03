توجيهات رئاسية بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي بهدف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للأسر في نطاق نشاط التحالف.