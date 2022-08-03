تنفيذ 2634 حكما قضائيا متنوعا خلال حملات أمنية مكبرة بالقليوبية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (53) قطعة سلاح نارى، و(117) قضية مخدرات، وتنفيذ (55367) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ (2634) حكما قضائيا متنوعا.