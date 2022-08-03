تنسيق جامعة الأزهر 2022.. تعرف على كليات البنات المتاحة

كتب لؤى على

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية الناجحون من الدور الأول للعام الدراسى 2022، فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى 2022-2023، وفيما يلى:

نبذة عن كليات الجامعة للبنات

1 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم:

كليات ( القاهرة - بني سويف - المنصورة - الزقازيق - الإسكندرية - سوهاج - كفر الشيخ- بور سعيد- الخانكة- القرين – السادات – فصول الفيوم ) .

2 - كلية البنات الإسلامية بأسيوط.

3 - كليات البنات الأزهرية: بالعاشر من رمضان و المنيا الجديدة - وطيبة الجديدة بالأقصر- وأسوان :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

( أ ) أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - عقيدة وفلسفة) - الشريعة الإسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة).

(ب) شعبة الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية والمنصورة والقاهرة وفصول الفيوم التابعة لها والبنات الإسلامية بأسيوط و البنات الازهرية بالمنيا الجديدة .

ومدة الدراسة بها اربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تدرس بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية وتتمتع خريجات هذا القسم بكافة الحقوق المقررة للحاصلات علي درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية.

( جـ ) شعبة الشريعة والقانون باللغات الاجنبية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة وتدرس فيها المواد المقررة على قسم الشريعة والقانون على ان لا تقل نسبة مايدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصة ومدة الدراسة بها اربع سنوات

( د ) شعبة الصحافة والإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الصحافة والإعلام.

( هـ ) اللغات الاوربية و الترجمة الفورية ( اللغة الانجليزيه ) كلية البنات الازهريه باسوان وطيبة والعاشر من رمضان .

( و ) قسم الخدمة الاجتماعية و تنمية المجتمع بكلية البنات الاسلامية بأسيوط .

4 - كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية :

وتتكون من الشعب التالية :

( أ ) الشعبة الإنسانية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية : الاجتماع - علم النفس - التاريخ (الجغرافيا بالقاهرة فقط)- رياض الاطفال .

(ب) شعب اللغات الأوروبية وآدابها والترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية .

ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين :

اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية بالقاهرة وجميع الكليات الأخري بالأقاليم.

اللغة الفرنسية وآدابها والترجمة الفورية ( بالقاهرة فقط ) .

(جـ) شعبة اللغات الأوروبية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين :

- قسم اللغة الألمانية وآدابها - قسم اللغة الأسبانية وآدابها .

( د ) شعبة اللغات الشرقية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في اللغات الشرقية وآدابها في أحد التخصصات :

قسم اللغة الفارسية وآدابها - قسم اللغة التركية وآدابها - قسم اللغة الأوردية وآدابها - قسم اللغة العبرية وآدابها .

(ه) شعبة التربية بكلية الدراسات الانسانية بتفهنا الاشراف دقهلية ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التربية تخصص دراسات إسلامية واللغة العربية وE .

( و) شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الوثائق والمكتبات والمعلومات.

5- كلية التربيـة للبنــات بالقاهــرة ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الاداب و التربية في احدي التخصصات الاتية : الدراسات الإسلامية واللغة العربية

6 - كليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية وأسيوط :

( أ ) شعبة التجارة باللغة العربية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

الإحصاء - المحاسبة - الاقتصاد - إدارة الأعمال - التأمين.

والدراسة بها عامة في الفرقتين الأولي والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة في أحد التخصصات التالية :

إدارة الأعمال والمحاسبة - الإحصاء - الاقتصاد - التأمين .

وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة في السنة الرابعة ويعتبر كل منهما تخصصاً مستقلاً إلي جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد - .

(ب) شعبة التجارة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بنات بالقاهرة وأسيوط (قسم خاص بالمصروفات) :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء - التأمين.

7 - كليات الطب بالقاهرة و دمياط واسيوط

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية بالاضافة الي سنتين تدريبيتين اجباري لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة .

8 - كليتي الصيدلة بالقاهرة و أسيوط

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية بكالوريوس الصيدلة فارم دي .

9 - كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في طب وجراحة الفم والأسنان تليها سنة تدريبية .

10 - كلية الهندسة بنات :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

هندسة النظم والحاسبات - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمراني - الهندسة الكهربائية.

11 - كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا :

مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي في أحد التخصصات الآتية :

التغذية وعلوم الأطعمة – مؤسسات الاسرة والطفولة - الملابس والنسيج - (الشعبة التربوية) - علوم وتكنولوجيا الأغذية - العلوم البيولوچية والبيئة - الأسرة الريفية .

12 - كلية العلوم بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :

الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - الفيزياء الخاصة - علم النبات الخاص - علم الحشرات الخاص - الميكروبيولوجي - الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب - الكيمياء التطبيقية - الكيمياء الحيوية - الفيزياء الحيوية - علم الحيوان الخاص – بيولوجي كيمياء – نبات كيمياء – حيوان كيمياء – ميكرو كيمياء – حشرات كيمياء -كيمياءوفيزياء -فيزياء الكترونية اتصالات - فيزياء وعلوم حاسب - رياضة بحته واحصاء - فلك خاص - ارصاد جوية - جيولوجيا خاصة - جيوكيمياء - جيوفيزياء - جيولوجيا كيميائية - علوم بحار واسماك كيمياء - .

13- كليه التمريض للبنات بالقاهره .

مدة الدراسة بها لنيل درجة الاجازة العالية ( البكالوريوس ) فى علوم التمريض اربع سنوات دراسية يعقبها سنة الامتياز ومدتها اثنى عشر شهرا تمنح بعدها درجة الاجازة العالية .

14 - المعهد الفني للتمريض بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة لنيل درجة دبلوم المعهد الفنى للتمريض فوق المتوسط سنتان يعقبها سنة تدريبيه تمنح بعدها درجة الدبلوم .

15 – كلية التربية بنات بأسيوط . مدة الدراسة اربع سنوات وتمنح درجة الاجازة العالية البكالوريوس في : طبيعة وكيمياء - تاريخ طبيعي - رياضيات - لغة عربية - لغة انجليزية - رياض اطفال - التربية الخاصة

16-كلية التربية الرياضية بنات بالخانكة

مدة الدراسة بها اربع سنوات للحصول علي درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في احدي التخصصات التالية : مناهج وطرق تدريس - تدريب رياضي - ادارة رياضية وتقبل الحاصلين علي الثانوية الازهرية (علمي وادبي)

17 - المعاهد الفنية بكلية العلوم بنات بالقاهرة :

(فني مختبرات -التحاليل البيولوجية - اعداد قواعد البيانات)

مدة الدراسة بها سنتين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) ويعقبها فترة تدريب عملية بالمستشفيات مدتها ستة اشهر ولا تستخرج شهادة التخرج الا بانقضاء فترة التدريب .

18 - معهد نظم المعلومات الادارية بكليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الاشراف واسيوط

مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم اعداد تجاري اداري متخصص (مؤهل فوق المتوسط) وينقسم العام الواحد الي فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام

19- معهد معاوني القضاء بكليتي الدراسات الاسلامية والعربية بالقاهرة والمنصورة

مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط).