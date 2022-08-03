تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة لسرقته هواتف محمولة من داخل مصنع بالموسكى

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عاطلا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بسرقة هواتف محمولة ولاب توب من داخل مصنع بمنطقة الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بسرقة أحد المصانع بأسلوب "كسر الباب"، وإعادة كافة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر)، وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته اعترف بسرقته، وبسرقة (4 هواتف محمول – جهاز "لاب توب") من داخل أحد المصانع الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية.

كما تم بإرشاده ضبط (باقى المسروقات المستولى عليها - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المضبوط، كما أقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وبعرض باقى المضبوطات عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.