تعرف على مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية فى 6 كليات كبرى

الإسكندرية أسماء على بدر

تبدأ الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بمقرها بسموحة الجديدة إعتبارًا من العام الأكاديمى القادم 2022/2023 فى تسع برامج تمنح درجة البكالوريوس وذلك على النحو التالى:

1 ـ كلية الطب ـ برنامج الطب والجراحـة.

2 ـ كلية طب الأسنان ـ برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان .

3 ـ كلية الصيدلة ـ برنامج فارم دى كلينيكـال .

4 ـ كلية الهندسة ( برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات ).

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات ( برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية ).

6 ـ كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

** المصروفات الدراسية وتشمل فصلين دراسيين ( فصل الخريف وفصل الربيع ) بنظام الساعات المعتمدة كالتالى :ـ

1 ـ كلية الطــب 95 ألف جنيه.

2 ـ كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه .

3 ـ كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

4 ـ كلية الهندسة 60 ألف جنيه ( لكل برنامج ) .

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه ( لكل برنامج ).

6 ـ كلية العلوم 45 ألف جنيه .

ويمكن للراغبين فى الإلتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزى بوزارة التعليم العالى فى المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، أو التقدم الورقي في العنوان الموضح، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، على أن يكون القبول النهائى وفقاً لدرجات المتقدمين وإجتياز اختبارات الإلتحاق.

وتقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين علمياً ورياضيا، كما تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية، وتمنح الجامعة خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى، على أن يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية.