اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:11 م
أكرم القصاص
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تعرف على مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية فى 6 كليات كبرى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:36 م
تعرف على مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية فى 6 كليات كبرى تنسيق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تبدأ الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بمقرها بسموحة الجديدة إعتبارًا من العام الأكاديمى القادم 2022/2023 فى تسع برامج تمنح درجة البكالوريوس وذلك على النحو التالى:
1 ـ كلية الطب ـ برنامج الطب والجراحـة. 
2 ـ كلية طب الأسنان ـ برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان .
3 ـ كلية الصيدلة ـ برنامج فارم دى كلينيكـال .
4 ـ كلية الهندسة ( برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ  برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات ).
5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات  ( برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية ).
6 ـ كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.
** المصروفات الدراسية وتشمل فصلين دراسيين ( فصل الخريف وفصل الربيع ) بنظام الساعات المعتمدة كالتالى :ـ
1 ـ كلية الطــب 95 ألف جنيه. 
2 ـ كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه .
3 ـ كلية الصيدلة 70 ألف جنيه. 
4 ـ كلية الهندسة 60 ألف جنيه ( لكل برنامج ) .
5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه ( لكل برنامج ).
6 ـ كلية العلوم 45 ألف جنيه .
 
ويمكن للراغبين فى الإلتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزى بوزارة التعليم العالى فى المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، أو التقدم  الورقي في العنوان الموضح، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، على أن يكون القبول النهائى وفقاً لدرجات المتقدمين وإجتياز اختبارات الإلتحاق.
 
وتقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين علمياً ورياضيا، كما تمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية، وتمنح الجامعة خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى، على أن يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية.

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