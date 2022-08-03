تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية عن بدء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية بنين وبنات والفنون الجميلة والتمريض.

تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم :

1- التسجيل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg

وذلك فى الفترة من الإثنين 25/7/2022 حتى السبت 6/8/2022.

الأوراق المطلوبة :

1- إستمارة تسجيل الطالب من موقع التسجيل .

2- صورة رقم الجلوس

3- 2 صورة شخصية

4- 2صورة الرقم القومى

5- 2 إيصال سداد مصاريف القدرات.

- تبدأ الإختبارات يوميا فى تمام الساعة الثامنة صباحا

- الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق و علماً بأن دفع مصروفات اختبارات القدرات للطلاب سوف يكون فقط من خلال ( أمان – مصاري – ممكن - تمام - خالص - بي - سداد).