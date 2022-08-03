اليوم السابع
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تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية اختبارات القدرات
الإسكندرية اسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية عن بدء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية بنين وبنات والفنون الجميلة والتمريض.

تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم : 

1- التسجيل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg
 
وذلك فى الفترة من الإثنين 25/7/2022 حتى السبت 6/8/2022.
 
الأوراق المطلوبة : 
 
1- إستمارة تسجيل الطالب من موقع التسجيل .
2- صورة رقم الجلوس 
3- 2 صورة شخصية 
4- 2صورة الرقم القومى
5- 2 إيصال سداد مصاريف القدرات.
-  تبدأ الإختبارات يوميا فى تمام الساعة الثامنة صباحا
-  الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع التنسيق و علماً بأن دفع مصروفات اختبارات القدرات للطلاب سوف يكون فقط من خلال ( أمان – مصاري – ممكن - تمام - خالص - بي - سداد). 

 


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