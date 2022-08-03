تعرف على أهم معلومات صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

ناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المربين بالاشتراك في صندوق التأمين لأن ذلك السبيل الوحيد لتعويضهم في حالةتعرض مواشيهم للسرقة أو النفوق.

وفى التقرير التالى معلومات لا تعرفها عن الصندوق..

1- صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يعد هو أقدم جهة تخصصية والأكثر احترافية.

2-تم انشاءه عام 1959.

3- التأمين على الماشية يكون بمقابل مبلغ مالي زهيد ولكن التعويض يصل إلى 100% من قيمة الماشية.

4- الهدف من إنشاء الصندوق هو سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التيتمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية.