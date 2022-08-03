تعرف على أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى

ينشر اليوم السابع، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الثانية ، التى تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى.
1- تشمل اعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطريق الدائرى المسافة من تقاطع الدائرى مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الاسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية.
2- طول اعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى 34 كم
3- تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج.
4- سيتم إنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع اسماعيلية الزراعى.
5- تم تركيب انارة الطريق بأعمدة الهاي ماست.
6- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة