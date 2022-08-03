اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:44 ص
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تعرف على أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:00 ص
تعرف على أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى تطوير الطريق الدائرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الثانية ، التى تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى. 
 
1- تشمل اعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطريق الدائرى المسافة من تقاطع الدائرى مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي و قطاعات الاسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية. 
2- طول اعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق الدائرى 34 كم 
3- تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج. 
4- سيتم إنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع اسماعيلية الزراعى. 
5- تم تركيب انارة الطريق بأعمدة الهاي ماست. 
6- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. 
 
 

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