تعرف على أعداد المركبات المرخصة من حيث نوع الوقود خلال يونيو ٢٠٢٢

كتبت : أمانى سمير

كشف احدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يونية 2022 أن عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود هى كالاتى:

سجل شهر يونيو عن فئة (زيرو ومستعمل) ترخيص حوالي 396613 مركبه ، من بينها 149 مركبه تعمل بالكهرباء ، و281652 تعمل بالبنزين ، و96205 تعمل بالسولار ، و8911 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى ، و34مركبه تعمل بالغاز الطبيعى .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد كشفت أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية فى شهر مايو وتم ترخيصها "زيرو" 28021الف مركبة وأكد التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2065مركبة موديل 2020 و5952مركبه موديل 2021و18643مركبه موديل 2022و1361 مركبه موديل2023

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12453 سيارة ملاكى من بينها 131 سيارة موديل 2020 و150 سيارة موديل 2021و11505سيارة موديل 2022و667سيارة موديل 2023

اما الدراجات النارية فبلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 1846موديل 2020 و5432 موديل 2021و4493 دراجات موديل 2022

أما الأجرة دراجة نارية فقد بلغت عددها 21 موديل 2020 و120 موديل 2021 و205 موديل 2022

أما سيارات النقل فقد بلغت 37 سيارة نقل موديل 2020 و168 سيارة نقل موديل 2021 و1732موديل 2022.