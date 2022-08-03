اليوم السابع
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تعرضت للضرب والتعذيب على يد والدها.. مناظرة النيابة لجثة طفلة عين شمس

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:29 م
تعرضت للضرب والتعذيب على يد والدها.. مناظرة النيابة لجثة طفلة عين شمس ضرب طفلة ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت المناظرة الأولية لفريق نيابة عين شمس، لجثة الطفلة التى لقيت مصرعها على يد والدها بعد أن قام بتعذيبها بالضرب المبرح، عن وجود سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، حيث تبين أيضا من خلال الكشف الطبي المبدئى أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب تعرضها للضرب الشديد.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، باستقبالها طفلة تبلغ من العمر  9 سنوات جثة هامدة ويشتبه في وفاتها جنائيا.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفلة مريم هـ 9 سنوات، وبالفحص تبين وجود آثار تعذيب علي الجثمان.

ودلت التحريات ان والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بدفن جثة المجنى عليها، وارسال تقرير الصفة التشريحية.


الصفة التشريحية

اعداد تقرير

مصرع طفلة

وصلة تعذيب

عين شمس



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