اليوم السابع
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تشريح جثة شاب عثر عليه داخل مسكنه فى الوراق بالجيزة لبيان سبب الوفاة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:40 م
تشريح جثة شاب عثر عليه داخل مسكنه فى الوراق بالجيزة لبيان سبب الوفاة الطب الشرعى
أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعى بتشريح جثة شاب عثر عليه داخل مسكنه بمنطقة الوراق، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه يقيم بمفرده، وتم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وبيان تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


امن الجيزة

المواد المخدرة

رجال المباحث

النيابة العامة



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