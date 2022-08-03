تخريج الدفعة الرابعة لدورة "المبدع الصغير" بنقابة الصحفيين

كتب محمد السيد

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، الأربعاء، تخريج وتكريم الدفعة الرابعة من أبناء الصحفيين المشاركين في دورة «المبدع الصغير» التي تهدف إلى تعليم الأطفال مهارات فن الرسم والزخرفة والنقش على الزجاج والسيراميك.

ونظمت لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، حفلاً لتكريم جميع المشاركين بالدورة الذين بلغ عددهم نحو 40 طفلاً من أبناء الصحفيين بكافة الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

وقد شملت المحاور مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال من أبرزها:

تعليم كافة مهارات وأسس فن الرسم، وتعليم مهارات رسم الظل والنور، وتعليم الأطفال مهارات عمل الماكيتات والجداريات عن طريق الفسيفساء، وتعليم مهارات معالجات الجرافيك والخداع البصرى، فضلاً عن تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر والألوان المائية والزيتية، وتعليم مهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار، ومهارات الطباعة على الورق والملابس.