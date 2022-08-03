"تحكيم مسابقات أسبوع القاهرة للمياه" تختبر المتسابقين فى البحث العلمى خلال 3 دقائق

كتبت أسماء نصار

اجتمعت لجنة تحكيم مسابقات أسبوع القاهرة للمياه لاختبار عدد من المتسابقين فى مسابقة عرض البحث العلمى خلال ثلاث دقائق وذلك فى اطار الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه القادم.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ عدد من المسابقاتمنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم 350 مزارع للمسابقة لعرض تجاربهم ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوىالجمهورية.

كما سيتم خلال الإسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي تم إطلاقه خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.

ويحظى إسبوع القاهرة الخامس للمياه بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية ، ومن المنتظر أن يشهدمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.