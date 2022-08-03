اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في إمبابة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:20 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في إمبابة جثه-ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل شقته في إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته في إمبابة. 
 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مسن، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وعدد من الجيران  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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