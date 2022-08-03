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بيلوسى تغادر تايوان بعد زيارة اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:22 ص
بيلوسى تغادر تايوان بعد زيارة اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها بيلوسى تغادر تايوان
كتب سمير حسنى

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غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى العاصمة التايوانية تايبيه بعد زيارة تاريخية اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها.

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستعلق مؤقتًا وارداتها من الحمضيات ونوعين من الأسماك من تايوان وصادرات الرمال الطبيعية، وذلك بعد ساعات فقط من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وذكرت صحيفة "تشينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للجمارك في البلاد أوقفت استيراد بعض الأسماك والفواكة من تايوان بسبب الاكتشاف المتكرر لفيروس كورونا على مواد التعبئة والتغليف.

ومن جانبها، أوضحت الجمارك أنها أوقفت استيراد الحمضيات من تايوان بسبب المخلفات الزائدة لنوعين من المبيدات، وفقا للتقارير.

وجاءت القيود التجارية الجديدة بعد ساعات فقط من وصول بيلوسي إلى تايوان في أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997، ما دفع الصين إلى الإعلان عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجاري.

وكانت الإدارة العامة للجمارك في الصين قد أعلنت، فجأة، أمس إيقاف الواردات من أكثر من 100 مصنع أغذية تايواني إلى الصين، وهو ما تم تفسيره على أنه انتقام صيني من ترحيب تايوان بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

 


نانسى بيلوسى

الحرب العالمية الثالثة

الصين

تايوان



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