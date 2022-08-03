اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:30 م
أكرم القصاص
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بيطرى الشرقية يُحرر 199 محضر مخالفة ويضبط 3 أطنان لحوم مخالفة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:47 ص
بيطرى الشرقية يُحرر 199 محضر مخالفة ويضبط 3 أطنان لحوم مخالفة جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 199 محضر مخالفة وضبطت 3 طن و 15 كجم لحوم ودجاج وأسماك مخالفة بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم  وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .
 
أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، " إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أقسام الصحة بالإدارات البيطرية "، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن، الرقابة التموينية ، مباحث التموين، الرقابة الصحية "، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك ،  قامت خلال شهر يوليو 2022 م بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.  
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 199 محضر مخالفة و ضبط 3 طن و 15 كجم لحوم ودجاج والأسماك مخالفة مابين طن و 486 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 645 كجم لحوم مجمدة ومصنعة و 655 كجم أسماك و 55 كجم دجاج و 110 كجم كبده بدون بيانات و مجهولة المصدر و41 كجم لحوم مصنعة و دجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.
 

الشرقية

بيطري الشرقية

ضبط لحوم مجهولة المصدر

حملات تفتيشية علي الاسواق



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