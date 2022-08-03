بيطرى الشرقية يُحرر 199 محضر مخالفة ويضبط 3 أطنان لحوم مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 199 محضر مخالفة وضبطت 3 طن و 15 كجم لحوم ودجاج وأسماك مخالفة بمراكز ومدن المحافظة، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين .

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، " إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أقسام الصحة بالإدارات البيطرية "، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن، الرقابة التموينية ، مباحث التموين، الرقابة الصحية "، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك ، قامت خلال شهر يوليو 2022 م بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 199 محضر مخالفة و ضبط 3 طن و 15 كجم لحوم ودجاج والأسماك مخالفة مابين طن و 486 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 645 كجم لحوم مجمدة ومصنعة و 655 كجم أسماك و 55 كجم دجاج و 110 كجم كبده بدون بيانات و مجهولة المصدر و41 كجم لحوم مصنعة و دجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.