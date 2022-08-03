بروتوكول تعاون بين التضامن وجامعة أسوان لإنشاء مراكز جديدة لعلاج الإدمان

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

يستهدف بروتوكول التعاون إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان يوفر المركز خدمات سحب السموم والتأهيل وعدد 3 عيادات خارجية -كما سيتضمن المركز "صالة جيم – مكتبة – مسرحا – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل "،وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ،ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 4000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي ،كما يوفر المركز ما يقرب من 70 فرصة عمل لأبناء محافظة أسوان .

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى خلال عام 2021 ،ما يقرب من 3250 اتصالا هاتفيا من أبناء محافظة أسوان لطلب العلاج ، ووفقا لبروتوكول التعاون سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان "مركز العزيمة لعلاج الإدمان " ،وسيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة مجانا وفى سرية تامة ، كما تبقى الخط الساخن ما يقرب 4886 اتصالا هاتفيا من أبناء محافظة سوهاج لطلب العلاج على مدار العام الماضي ،لافته الى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن تبلغ 28 مركز علاجي حاليا بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي فقط في عام 2014 ، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض بالتعاون مع بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيره لهم ،كما انه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، كما تم توقيع بروتوكول مع محافظ دمياط لإنشاء أول مركز متكامل بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.



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