بالأسماء.. تعيين عمداء جدد بجامعة الأزهر الوجه القبلي

أسيوط- هيثم البدرى

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر قرارا بتكليف عمداء للكليات فرع أسيوط، خلفا العمداء الذين أمضوا السن القانوني للمعاش.

وكان قد تم تكليف الدكتور مصطفى عبدالحميد أبو العينين عميداً لكلية الزراعة بفرع الجامعة بأسيوط، والدكتور فتحي أحمد عبد العال عميداً لكلية اللغة العربية بجرجا، والدكتور كامل محمد جاهين عميداً لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان ، والدكتور ماجد محمد عثمان عميداً لكلية التربية بنين بأسيوط.

كما قدم الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم ،وبلغوا سن المعاش وانتهت مدة عمادتهم، وهم: الدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة والدكتور جابر سالم عميد كلية اللغة العربية بجرجا والدكتور أحمد بكري عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان، والدكتور محمد سيد عبدالعال الجابي عميد كلية التربية بنين بأسيوط، معرباً عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح العملية التعليمية.