انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طالب، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء الاستحمام جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، كما عثر على ملابسه وهاتفه المحمول على شاطئ الترعة.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري والتي بدأت أعمال البحث عن الجثمان، وتمكنت من انتشاله، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "م ن ع"، 17 سنة، طالب بالثانوي الزراعي، مقيم بلقس مركز قليوب، وجرى العثور على ملابسه وهاتفه المحمول على شاطئ الترعة، وتبين أنه نزل للاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا بمياه الترعة.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.