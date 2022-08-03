اليونان والصين تبحثان الوضع الراهن فى شرق المتوسط

كتبت: هناء أبو العز

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره الصيني وانج يي، الوضع الراهن في شرق البحر المتوسط على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الكمبودية (بنوم بنه).

ونقلت صحيفة (جريك سيتي تايمز) اليونانية، اليوم الأربعاء عن دندياس قوله "على هامش قمة الآسيان للشؤون الخارجية، تم عقد اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، لبحث العلاقات بين اليونان والصين في ضوء الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، مع التركيز على التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة".

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين ناقشا الوضع في شرق البحر المتوسط وقبرص، وأكدا ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.