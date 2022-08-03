اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان: انتشار عدوى "كورونا" بين مساعدى رئيس الوزراء يثير القلق بشأن إصابته

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:45 ص
اليابان: انتشار عدوى "كورونا" بين مساعدى رئيس الوزراء يثير القلق بشأن إصابته رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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أثارت حالات الإصابة بفيروس كورونا المنتشرة بين العديد من المساعدين المقربين لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، القلق والخوف بشأن الأحداث اليومية وخطر إصابته.

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه مع محاولات اليابان لمواجهة الموجة السابعة من الإصابات بفيروس كورونا، ثبتت إصابة المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، بفيروس كورونا في 23 يوليو الماضي. 

كما أثبت ثلاثة من الأمناء التنفيذيين الثمانية لكيشيدا، والمسؤولين عن الجدول الزمني اليومي لرئيس الوزراء وتنسيق السياسات بشأن القضايا الرئيسية، أيضًا نتائج إيجابية في الأيام الأخيرة.

وكان هيروتاكا أونامي، المسؤول عن استجابة الحكومة لـ كورونا، أول من اتخذ خطوات العزلة بين الثمانية، ثم تخلى سكرتير آخر، تاكاشي شيمادا، عن مرافقة كيشيدا في رحلته إلى نيويورك اعتبارًا من يوم الأحد الماضي لحضور مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب كوفيد -19.

 


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