الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى قبول عرض تبادل السجناء

كتب محمد جمال

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربى، أن السلطات الأمريكية تدعو روسيا إلى قبول العرض الذي طرحته واشنطن على موسكو لتبادل السجناء، بحسب "روسيا اليوم".

وقال كيربي: "بالطبع، لن نناقش هذا علنا. قدمنا ​​اقتراحا جادا وندعو الجانب الروسي لقبول هذا الاقتراح، لأنه قدم بصدق ونحن واثقون أنه يمكننا دعم الأقوال بالأفعال".

وأضاف: "كل ما نريده هو عودة بريتني غراينر وبول ويلان إلى ذويهما، والرئيس جو بايدن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد لدرجة أنه تم تقديم عرض، ندعو الجانب الروسي لقبوله".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا "تعملان بشكل جدي على المستوى الحكومي" في هذه القضية.

يذكرأن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت ردا جوابيا من روسيا على طلب أمريكي لتبادل السجناء لكنها لا تعتبره جديا، وفقا لروسيا اليوم.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الكشف عن تفاصيل طلب التبادل الذي عرضته واشنطن على موسكو، لكن وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الأمريكيين مستعدون لمبادلة فيكتور بوت ببريتني جرينر وبول ويلان، بينما طلب الجانب الروسي ضم مواطن آخر إلى الصفقة.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: تلقينا ​​ردا لا نعتبره جديا، ومن الواضح أنني لن أتفاوض من هنا، لن أخوض في أي تفاصيل محددة، موضحة أن الولايات المتحدة مهتمة بإجراء حوار "بحسن النية" مع روسيا لإطلاق سراح جرينر، التي تحاكم بتهمة تهريب المخدرات، وبول ويلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعدة سنوات بتهمة التجسس، في أقرب وقت ممكن.